Нолито подписал с «Севильей» контракт до 2020 года

Нолито перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года, будучи главным бомбардиром «Сельты», но не сумел завоевать постоянное место в основном составе английского клуба. В минувшем сезоне испанец принял участие в 30 матчах за «горожан» (в 16 из них вышел в стартовом составе), забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">FICHAJE l Nolito firma por tres temporadas <br><br>➡ <a href="https://t.co/fgAzF522gF">https://t.co/fgAzF522gF</a> <a href="https://t.co/T9pRYsxIH4">pic.twitter.com/T9pRYsxIH4</a></p>— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) <a href="https://twitter.com/SevillaFC/status/886619859374809088">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>