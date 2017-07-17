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17 июля 2017, 11:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-форвард «Крыльев Советов» Паскуато близок к переходу в «Легию»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато близок к переходу в польский клуб «Легия», сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, 27-летний итальянский футболист находится на продвинутой стадии переговоров с польской командой.

Кристиан Паскуато является воспитанником «Ювентуса», из которого летом 2016 года он на правах аренды перешёл в «Крылья Советов». Нынешним летом контракт форварда с туринским клубом истёк. В минувшем сезоне Паскуато провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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