Экс-форвард «Крыльев Советов» Паскуато близок к переходу в «Легию»

По информации издания, 27-летний итальянский футболист находится на продвинутой стадии переговоров с польской командой.

Кристиан Паскуато является воспитанником «Ювентуса», из которого летом 2016 года он на правах аренды перешёл в «Крылья Советов». Нынешним летом контракт форварда с туринским клубом истёк. В минувшем сезоне Паскуато провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.