«Челси» хочет продать Реми этим летом
Нападающий «Челси» Лоик Реми сменит клуб в летнее трансферное окно.
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Тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на Реми и хочет продать его этим летом, информирует Sky Sports. Контракт Реми рассчитан до 2018 года.
Реми перешёл в «Челси» в 2014 году из «Ньюкасл Юнайтед». Минувший сезон 30-летний француз провёл в аренде в «Кристал Пэлас», однако
Ранее СМИ сообщали, что в переходе Реми заинтересован французский «Ренн».
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