Экс-капитан «Актобе» возобновил карьеру
Как стало известно, главный
экс-игрок «Актобе» и «Тобола» Петр Бадло возобновляет карьеру игрока. Имя наставника «Тернополя» появилось в заявке клуба на сезон-2017/2018, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на Telegraf.com.ua.
Вероятней всего, причиной возвращение Бадло к выступлениям в качестве игрока стали проблемы в обороне. Именно на этой позиции он выступал на протяжении карьеры. К тому же, наставник «Тернополя» еще в конце прошлого сезона обращал внимание на кадровые проблемы в команде.
41-летний специалист в последнее время выступал лишь в выставочных матчах ветеранских команд в Залещиках и Чорткове. Последним профессиональным клубом в его карьере был «Актобе», где он провел семь лет и стал одним из самых титулованных футболистов казахстанского первенства (также Бадло семь лет отыграл за «Тобол»).
Таким образом, теоретически в составе тернопольской команды на матч могут выйти отец и сын — Петр и Андрей Бадло, действующий на позиции полузащитника.
Напомним, Петр Бадло стал главным тренером тернопольской команды в начале мая, однако не смог спасти команду от вылета в низший дивизион.
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