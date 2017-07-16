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16 июля 2017, 12:49 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-капитан «Актобе» возобновил карьеру

Как стало известно, главный экс-игрок «Актобе» и «Тобола» Петр Бадло возобновляет карьеру игрока. Имя наставника «Тернополя» появилось в заявке клуба на сезон-2017/2018, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на Telegraf.com.ua.

Вероятней всего, причиной возвращение Бадло к выступлениям в качестве игрока стали проблемы в обороне. Именно на этой позиции он выступал на протяжении карьеры. К тому же, наставник «Тернополя» еще в конце прошлого сезона обращал внимание на кадровые проблемы в команде.

41-летний специалист в последнее время выступал лишь в выставочных матчах ветеранских команд в Залещиках и Чорткове. Последним профессиональным клубом в его карьере был «Актобе», где он провел семь лет и стал одним из самых титулованных футболистов казахстанского первенства (также Бадло семь лет отыграл за «Тобол»).

Таким образом, теоретически в составе тернопольской команды на матч могут выйти отец и сын — Петр и Андрей Бадло, действующий на позиции полузащитника.

Напомним, Петр Бадло стал главным тренером тернопольской команды в начале мая, однако не смог спасти команду от вылета в низший дивизион.

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