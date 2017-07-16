Экс-капитан «Актобе» возобновил карьеру

Вероятней всего, причиной возвращение Бадло к выступлениям в качестве игрока стали проблемы в обороне. Именно на этой позиции он выступал на протяжении карьеры. К тому же, наставник «Тернополя» еще в конце прошлого сезона обращал внимание на кадровые проблемы в команде.



41-летний специалист в последнее время выступал лишь в выставочных матчах ветеранских команд в Залещиках и Чорткове. Последним профессиональным клубом в его карьере был «Актобе», где он провел семь лет и стал одним из самых титулованных футболистов казахстанского первенства (также Бадло семь лет отыграл за «Тобол»).



Таким образом, теоретически в составе тернопольской команды на матч могут выйти отец и сын — Петр и Андрей Бадло, действующий на позиции полузащитника.



Напомним, Петр Бадло стал главным тренером тернопольской команды в начале мая, однако не смог спасти команду от вылета в низший дивизион.