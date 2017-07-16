Вратарь «Арсенала» Щенсный вскоре перейдет в «Ювентус» за €9 млн
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Польши по футболу Войцех Щенсный в ближайшее время пополнит состав туринского «Ювентуса», сообщает Gazzetta dello Sport.
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По информации издания, «Ювентус» рассчитывает оформить трансфер 27-летнего голкипера за девять миллионов евро и взять его в предсезонное турне, которое стартует на следующей неделе. Ранее туринцы предлагали за Щенсного восемь миллионов, в то время как «Арсенал» настаивал на 15 миллионах.
Последние два сезона Щенсный выступал за римскую «Рому» на правах аренды, став в ее составе серебряным и бронзовым призером чемпионата Италии.
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