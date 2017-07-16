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16 июля 2017, 12:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Вратарь «Арсенала» Щенсный вскоре перейдет в «Ювентус» за €9 млн

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Польши по футболу Войцех Щенсный в ближайшее время пополнит состав туринского «Ювентуса», сообщает Gazzetta dello Sport.

Вратарь лондонского Арсенала и сборной Польши по футболу <span class=error>Войцех</span> <span class=error>Щенсный</span> в ближайшее время пополнит состав туринского <span class=error>Ювентуса</span> сообщает Gazzetta dello Sport. Увеличить
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По информации издания, «Ювентус» рассчитывает оформить трансфер 27-летнего голкипера за девять миллионов евро и взять его в предсезонное турне, которое стартует на следующей неделе. Ранее туринцы предлагали за Щенсного восемь миллионов, в то время как «Арсенал» настаивал на 15 миллионах.

Последние два сезона Щенсный выступал за римскую «Рому» на правах аренды, став в ее составе серебряным и бронзовым призером чемпионата Италии.

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