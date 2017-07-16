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16 июля 2017, 10:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Жозе Моуринью назвал невозможным возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что клуб никогда не рассматривал возможности возвращения из мадридского «Реала» нападающего Криштиану Роналду, потому что считает этот переход невозможным.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> заявил что клуб никогда не рассматривал возможности возвращения из мадридского Реала нападающего <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> потому что считает этот переход невозможным. Увеличить
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Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 года, став трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, а в 2009-м перешел в «Реал» за 80 миллионов фунтов стерлингов.

«Мы никогда не думали об этом, потому что Роналду является очень важным игроком для своего клуба, который обладает огромной финансовой мощью, — заявил Моуринью, слова которого приводит Goal.com. — Мы не видим причин, которые могли бы заставить нас думать, что Роналду может уйти из “Реала”. Я не собираюсь заставлять клуб тратить время на игроков, приобретение которых невозможно».

Ранее СМИ сообщали об интересу «Манчестер Юнайтед» к другому нападающему «Реала» Альваро Морате, но в итоге манкунианцы приобрели у «Эвертона» форварда Ромелу Лукаку.

«Это вопрос к (президенту «Реала») Флорентину Пересу. Мората принадлежит «Реалу». Руководство клуба приняло решение, и мы не смогли прийти к соглашению. Все просто. Это обидно. Он при мне стал игроком первой команды. Он особенный игрок. Я наслаждался, наблюдая за его прогрессом в «Ювентусе» и «Реале», — сказал португальский специалист.

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