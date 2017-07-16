Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона в Сенегале
Восемь болельщиков погибли
из-за обрушения стены стадиона во время матча Кубка сенегальской лиги. Об этом сообщает soka25east.com.
Инцидент произошел во время встречи между командами «Уакам» и «Стад де Мбур» (1:2).
8 июля восемь человек, в том числе семь детей, погибли в давке перед товарищеским футбольным матчем в Малави. Вход на стадион был бесплатным, тысячи людей поспешили на свои места перед стартовым свистком.
В ночь на 4 июня давка произошла в туринской
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