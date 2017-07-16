Домашнее задание

Карагандинский «Шахтер», воспрянувший, казалось, духом, потерпел в последнее время два поражения подряд, в которых горнякам не засчитали три забитых ими мяча. Рандеву с «Окжетпесом» на родном стадионе должно было стать для горняков неким моментом истины и ответить на вопрос, насколько боеспособна в данный момент эта дружина. В таких условиях красивый футбол отходит обычно на второй план, главное — добиться результата. И это у карагандинцев получилось. Достаточно быстро хозяева поля открыли счет в матче (наконец-то судьи начали засчитывать забиваемые Юлиусом Сзоке мячи…), воспользовавшись любезностью игроков обороны кокшетауской команды, разрешивших молодому словаку делать в своей штрафной все, что ему заблагорассудится. В дальнейшем горняки старались действовать по счету, отдав инициативу гостям. «Окжетпес» горел желанием отыграться, однако до точного удара со стороны синегорцев дело так и не дошло. Справедливости ради, моменты для взятия ворот друг друга были у обеих команд, но счет, фиксирующий минимальное преимущество хозяев поля, до финального свистка так и не изменился.



На классе взял три очка дома у уральцев «Тобол». В первом своем очном рандеву с болельщиками костанайской дружины недавно вставший у ее руля россиянин Роберт Евдокимов не мог допустить потерь. Их и не произошло. В целом, игра тоболовцев напоминала то, что было при прежнем наставнике, но оно и понятно — перемены у руля команды произошли совсем недавно. Хочется надеяться, что они окажутся положительными. Пока же можно отметить, что за выигрыш у «Акжайыка» костанайцам больше всех надо благодарить Фернандера Кассая — тот и в обороне отработал четко, и, видя, что впереди у одноклубников мало что получается, пришел им на помощь при розыгрыше стандарта у чужих ворот. В итоге — 2:0. И «Тобол», благодаря дополнительным показателям, — уже четвертый в таблице.



С тем же счетом «Кайсар» дома сумел взять верх над «Атырау». Приняв команду гостей по ходу сезона, Сергей Павлов буквально за уши вытянул нефтяников из, казалось, безнадежной турнирной ситуации, однако к середине лета атыраусцы попали в какую-то не слишком счастливую полосу. То, что раньше приносило результат, вдруг перестало работать. Временно ли, нет ли — другой вопрос. Что касается кызылординцев, то они, визуально, действовали в своей обычной манере. И мячи, по обыкновению, забили, используя стандарты. Сложно говорить, все ли в порядке сейчас у «волков», однако пока шестое место в табели о рангах Казахстанской Премьер-Лиги за ними.



Не повезло, можно сказать, «Таразу». В целом, хозяева поля отыграли грамотно, действовали в обороне компактно и надежно. Причем и в атаке преуспели именно защитники хозяев. После того, как Неманья Миюшкович забил «в раздевалку», гостям не оставалось ничего другого, как активизироваться после перерыва. Что они, в общем-то, и сделали. А секундная расслабленность защитников таразской дружины стоила их команде в начале второй половины встречи мяча, отправленного в собственные ворота. Сложно сказать, кто в этом ничейном противостоянии заслуживал победы больше, однако хозяевам поля упускать выигрыш было, безусловно, очень обидно.



В общем, две трети 20 тура КПЛ-2017, состоявшиеся на экваторе лета, прошли под знаком преимущества игравших дома команд. Что, впрочем, и ожидалось. Теперь вся казахстанская общественность вновь готовится с головой окунутся в еврокубковые баталии — чтобы затем опять вернуться к главному национальному футбольному турниру.