Сколько команд может выставить брестское «Динамо»?

Вариант № 1. Белорусский



Если в чемпионате страны вдруг резко запретят играть легионерам или в руководстве клуба захотят сменить курс развития, «Динамо» не пропадет. Импортозамещение в Бресте можно провести легко и быстро. Защита и опорная зона в команде и так, считай, белорусские. Остаются вратарь и атака. Но и эти позиции запросто закрываются за счет новичков Руденка и Нехайчика и других игроков, скрывающихся в бездонных недрах клуба. Такой состав несложно представить даже в обличии экспериментальной сборной страны на «Кубке короля» в Таиланде или каком-нибудь схожем турнире. Большинство футболистов явно на карандаше у Игоря Криушенко. 38-летний Василюк национальной сборной уже не интересен, но белорусскому «Динамо» без него не обойтись.



Вариант № 2. Легионерский



Обратный пример — состав чисто под еврокубки, где нет никаких лимитов. Тайная мечта тех боссов и агентов, что хотят растить игроков на продажу. Правда, в этой команде очевиден дефицит разрушителей. В ней всего два защитника Докаль и Аврамия (да и тот может наварить, неосмотрительно покатив на Малерба) и один опорник Осучукву. Так что придется менять тактическую схему и опускать на края обороны юных Этунди и Бабаво — с надеждой, что там они принесут меньше всего вреда. Зато в атаке — настоящий клондайк. Здесь вам и Торрес, и Нивалдо, и Фамейе… И Милевский — воспринимать белорусского украинца как легионера велят не только форумы, но и заявка клуба на чемпионат и еврокубки. Интересно, кто победил бы, зарубись белорусы и легионеры Бреста на двусторонке?



Вариант № 3. Микс



Даже если сформировать два крепких состава, в Бресте все равно остается немало свободных игроков весьма хорошего уровня. Причем представляют они микс опыта (Демешко, Герман, Веретило) и молодости (Кириленко, Борисов, Чиж). Можно воспользоваться трансферными ресурсами и отозвать из аренды Афоакву («Гомель») и Дыбина («Волна»). И это мы еще не трогаем Букаткина, о расставании которого с клубом не было объявлено официально. Как и у легионерского состава, у этого есть недостаток — малое количество оборонительных футболистов. Но его можно минимизировать, поменяв молодым игрокам, которые легки на подъем, позиции. Получается действительно неплохая команда. Кажется, испытывающий кадровые проблемы «Нафтан» не отказался бы забрать ее себе и заявить на второй круг чемпионата.



Вариант № 4. Молодежный



Допустим самое мрачное развитие событий. «Динамо», увы, все же оказывается второй «Белшиной», как бы нас ни уверяли в обратном. Футболисты первых трех составов разбегаются кто куда, но чемпионат доиграть надо. Не хотелось бы, чтобы такое произошло, однако, если что, и на этот случай есть решение — выставить дубль. Да, первый круг он закончил немногим лучше, чем основа — 8-е место. Но и там хватает интересных игроков. А классная академия, если с ней ничего не станет, способна регулярно поставлять перспективных новичков.