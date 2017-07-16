Митрюшкин вместо со «Сьоном» перед матчем поддержал больного раком игрока

Отмечается, что обследование показало у него воспаление лимфатических желез. Игрока будут лечить химиотерапией. В декабре прошлого года у игрока обнаружили рак яичек.

Ранее 21-летний футболист перенес операцию по удалению опухоли в одной из испанских больниц.

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл полностью товарищеский матч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The FC Sion has gone out with a shirt in support to <a href="https://twitter.com/yerayalvarez4">@yerayalvarez4</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/athlive?src=hash">#athlive</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EutsiYeray?src=hash">#EutsiYeray</a> <a href="https://t.co/Jrw8lNvdnN">pic.twitter.com/Jrw8lNvdnN</a></p>— Athletic Club (@Athletic_en) <a href="https://twitter.com/Athletic_en/status/886272512987979776">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>