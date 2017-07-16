Митрюшкин вместо со «Сьоном» перед матчем поддержал больного раком игрока
Перед товарищеской игрой между «Сьоном» и «Атлетиком» футболисты швейцарской команды поддержали защитника басков Йерая Альвареса, у которого диагностировали рецидив ракового заболевания, сообщает официальный твиттер испанского клуба.
Отмечается, что обследование показало у него воспаление лимфатических желез. Игрока будут лечить химиотерапией. В декабре прошлого года у игрока обнаружили рак яичек.
Ранее 21-летний футболист перенес операцию по удалению опухоли в одной из испанских больниц.
Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл полностью товарищеский матч.
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