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16 июля 2017, 9:15 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Митрюшкин вместо со «Сьоном» перед матчем поддержал больного раком игрока

Перед товарищеской игрой между «Сьоном» и «Атлетиком» футболисты швейцарской команды поддержали защитника басков Йерая Альвареса, у которого диагностировали рецидив ракового заболевания, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Отмечается, что обследование показало у него воспаление лимфатических желез. Игрока будут лечить химиотерапией. В декабре прошлого года у игрока обнаружили рак яичек.

Ранее 21-летний футболист перенес операцию по удалению опухоли в одной из испанских больниц.

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл полностью товарищеский матч.

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