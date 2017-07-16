«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» в товарищеском матче

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Встреча, прошедшая в субботу в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился Маркус Рэшфорд (2-я, 20-я минуты), по разу отличились Маруан Феллайни (26-я), Генрих Мхитарян (67-я) и Антони Марсьяль (72-я). У «Гэлакси» голы на счету Джовани дос Сантоса (79-я) и Дэйва Ромни (88-я).

Следующий товарищеский матч в рамках тура по США «Манчестер Юнайтед» проведет 17 июля с клубом «Реал Солт-Лейк».