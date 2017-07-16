«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» в товарищеском матче
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» одержали крупную победу над американским «Лос-Анджелес Гэлакси» в товарищеском матче.
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Встреча, прошедшая в субботу в
Следующий товарищеский матч в рамках тура по США «Манчестер Юнайтед» проведет 17 июля с клубом «Реал Солт-Лейк».
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