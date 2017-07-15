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15 июля 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» одержал уверенную победу над «Динамо» в матче за Суперкубок Украины

Оба мяча в составе горняков забил аргентинский форвард Факундо Феррейра.

Оба мяча в составе горняков забил аргентинский форвард <span class=error>Факундо</span> <span class=error>Феррейра</span>. Увеличить
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В Одессе на стадионе «Черноморец» состоялся матч за Суперкубок Украины, который открыл футбольный сезон в нашей стране.

Чемпион и обладатель Кубка Украины прошлого сезона донецкий «Шахтер» добавил к своим трофеям 2017 года еще один, обыграв «Динамо» — 2:0.

Донечтане провели быстрый гол: уже на 8-й минуте многоступенчатая атака в их исполнении завершилась взятием ворот Факундо Феррейры.

Самые острые моменты у «Динамо» имели Мбокани и Гармаш, но удару одного не хватило точности, а второму помешал отличиться Пятов.

Второй тайм начался с еще одного гола «Шахтера» — Факундо Феррейра сделал дубль.

После этого на авансцену вышли динамовские фанаты, забросавшие со своих секторов поле дымовыми шашками, одна из них отправила в легкий нокдаун донетчанина Тайсона. Арбитр Константин Труханов несколько раз останавливал встречу во втором тайме.

Что касается игровых моментов, то «Динамо», проводившее первый матч под руководством Александра Хацкевича, так и не выдвинуло серьезных аргументов для того, чтобы сыграть хотя бы на равных с принципиальным соперником.

«Шахтер» в 8-й раз в истории выиграл Суперкубок и увеличил отрыв от «Динамо» в противостоянии в этом турнире (у киевлян — шесть трофеев).

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