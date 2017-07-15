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15 июля 2017, 22:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Знакомясь с игроками «Халла», Слуцкий спел «Катюшу», используя банан вместо микрофона

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий во время знакомства с футболистами «Халл Сити» исполнил песню «Катюша», при этом в качестве микрофона специалист использовал банан.

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий во время знакомства с футболистами Халл Сити исполнил песню Катюша при этом в качестве микрофона специалист использовал банан. Увеличить
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Видеозапись забавного эпизода выложил игрок «Халла» Камиль Гросицкий в разделе «истории» в своем аккаунте в сети Instagram.

«Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской премьер-лиги в Чемпионшип. О назначении Слуцкого в «Халл Сити» было объявлено 9 июня, первую пресс-конференцию в новой должности российский специалист дал 5 июля, но видеозапись Гросицкий опубликовал менее суток назад.

Во многих английских командах существует давняя традиция — новичок клуба во время знакомства с командой должен исполнить любую знакомую ему песню.

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