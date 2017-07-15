Знакомясь с игроками «Халла», Слуцкий спел «Катюшу», используя банан вместо микрофона
Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий во время знакомства с футболистами «Халл Сити» исполнил песню «Катюша», при этом в качестве микрофона специалист использовал банан.
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Видеозапись забавного эпизода выложил игрок «Халла» Камиль Гросицкий в разделе «истории» в своем аккаунте в сети Instagram.
«Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской
Во многих английских командах существует давняя традиция — новичок клуба во время знакомства с командой должен исполнить любую знакомую ему песню.