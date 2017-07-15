Знакомясь с игроками «Халла», Слуцкий спел «Катюшу», используя банан вместо микрофона

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Видеозапись забавного эпизода выложил игрок «Халла» Камиль Гросицкий в разделе «истории» в своем аккаунте в сети Instagram.

«Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской премьер-лиги в Чемпионшип. О назначении Слуцкого в «Халл Сити» было объявлено 9 июня, первую пресс-конференцию в новой должности российский специалист дал 5 июля, но видеозапись Гросицкий опубликовал менее суток назад.

Во многих английских командах существует давняя традиция — новичок клуба во время знакомства с командой должен исполнить любую знакомую ему песню.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Посмотрите обязательно. Слуцкий во время знакомства с командой в БАНАН поёт "Катюшу". Шикарно. <a href="https://t.co/j2jbHHdW62">pic.twitter.com/j2jbHHdW62</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/886280922928209925">15 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>