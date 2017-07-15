«Бавария» в первом матче с Хамесом победила «Вердер» и выиграла Кубок Телеком

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Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.

Голы на свой счёт записали Томас Мюллер и Хуан Бернат, которые отличились на 13-й и 30-й минутах соответственно. На 37-й минуте Мюллер не реализовал пенальти. В составе мюнхенской команды на поле впервые появился колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который этим летом перешёл в клуб из «Реала» на правах аренды.

В матче за третье место на турнире мёнхенгладбахская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» в серии пенальти — 0:0, 5−6.

Матчи этого турнира проводятся в формате одного тайма продолжительностью 45 минут. В случае ничьей по итогам основного времени назначается серия послематчевых пенальти.