Тимуэ Бакайоко перешел из «Монако» в «Челси»
МОСКВА, 15 июл —
Р-Спорт. Полузащитник сборной Франции по футболу Тимуэ Бакайоко перешел из «Монако» в лондонский «Челси», сообщается на официальном сайте английской команды.
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Бакайоко стал игроком «Монако» в 2014 году. В прошлом сезоне полузащитник провел 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил два мяча, и помог монегаскам впервые с 2000 года завоевать титул, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Контракт Бакайоко с «Челси» рассчитан на пять лет.
«Я рад находиться здесь и подписать контракт с таким замечательным клубом. Я вырос, наблюдая за “Челси”. С легкостью подписал контракт, ведь это клуб, который я полюбил в детстве», — сказал француз.
О сумме трансфера не сообщается, но ранее британские СМИ писали, что лондонцы предлагали «Монако» за 22-летнего игрока 35 миллионов фунтов стерлингов.
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