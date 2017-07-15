Автогол не позволил «Таразу» победить «Актобе»
В матче 20-го тура
Премьер-Лиги «Тараз» сыграл вничью с «Актобе» — 1:1, пишет Sports.kz.
В компенсированное время первого тайма счет открыл Неманья Миюшкович, а после перерыва в свои ворота мяч срезал Бекзат Шадманов.
Таким образом, у «Тараза» стало 21 очко и он сравнялся с карагандинским «Шахтером», а у «Актобе» 16 баллов, команда сохраняет предпоследнее место.
«Тараз» — «Актобе» 1:1 (1:0)
Голы: Миюшкович 45+1 (1:0), Шадманов автогол 51 (1:1).
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