Луческу может сменить Тудора в «Галатасарае», если клуб вылетит из Лиги Европы

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По данным источника, если турецкий клуб вылетит из Лиги Европы, то руководство, скорее всего, уволит нынешнего наставника команды Игора Тудора. В таком случае главным претендентом на место главного тренера «Галатасарая» станет Луческу.

«Галатасарай» близок к вылету из Лиги Европы после поражения в первом матче второго квалификационного раунда со шведским «Эстерсундом» (0:2). Ответная игра пройдёт 20 июля в Турции.