Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30397175/
15 июля 2017, 17:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луческу может сменить Тудора в «Галатасарае», если клуб вылетит из Лиги Европы

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Галатасарай», информирует интернет-издание Gazeta Sporturilor.

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> может возглавить Галатасарай информирует <nobr>интернет-издание</nobr> Gazeta Sporturilor. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источника, если турецкий клуб вылетит из Лиги Европы, то руководство, скорее всего, уволит нынешнего наставника команды Игора Тудора. В таком случае главным претендентом на место главного тренера «Галатасарая» станет Луческу.

«Галатасарай» близок к вылету из Лиги Европы после поражения в первом матче второго квалификационного раунда со шведским «Эстерсундом» (0:2). Ответная игра пройдёт 20 июля в Турции.

Галатасарай
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 5 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера