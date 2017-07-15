Луческу может сменить Тудора в «Галатасарае», если клуб вылетит из Лиги Европы
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Галатасарай», информирует
интернет-издание Gazeta Sporturilor.
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По данным источника, если турецкий клуб вылетит из Лиги Европы, то руководство, скорее всего, уволит нынешнего наставника команды Игора Тудора. В таком случае главным претендентом на место главного тренера «Галатасарая» станет Луческу.
«Галатасарай» близок к вылету из Лиги Европы после поражения в первом матче второго квалификационного раунда со шведским «Эстерсундом» (0:2). Ответная игра пройдёт 20 июля в Турции.
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