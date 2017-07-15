«Шахтер» обыграл «Окжетпес» и прервал серию из двух поражений в КПЛ
Карагандинский «Шахтер» обыграл кокшетауский «Окжетпес» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча, состоявшаяся в Караганде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча, забитого на 13-й минуте, стал Юлиус Сзоке.
Таким образом, футболисты «Шахтера» одержали шестую победу в чемпионате и набрали 21 очко. У «Окжетпеса», который потерпел 11-е поражение в сезоне, осталось 18 баллов.
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