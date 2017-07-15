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15 июля 2017, 17:38 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» за четыре минуты забил два гола «Акжайыку» и поднялся на четвертое место в КПЛ

Костанайский «Тобол» одержал победу над уральским «Акжайыком» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, которая состоялась в Затобольске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Причем оба мяча были забиты в течение пяти минут. На 70-й минуте счет открыл Фернандер Кассай, а на 74-й преимущество «Тобола» увеличил Жасулан Молдакараев.

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя павлодарский «Иртыш» по дополнительным показателям. Футболисты «Акжайыка» с 15-ю баллами занимают последнее, 12-е место в КПЛ.

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