«Тобол» за четыре минуты забил два гола «Акжайыку» и поднялся на четвертое место в КПЛ
Костанайский «Тобол» одержал победу над уральским «Акжайыком» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча, которая состоялась в Затобольске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Причем оба мяча были забиты в течение пяти минут. На 70-й минуте счет открыл Фернандер Кассай, а на 74-й преимущество «Тобола» увеличил Жасулан Молдакараев.
Благодаря этой победе «Тобол» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя павлодарский «Иртыш» по дополнительным показателям. Футболисты «Акжайыка» с 15-ю баллами занимают последнее, 12-е место в КПЛ.
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