«Гуанчжоу» Сколари обыграл «Шаньдун» Магата и обошел «Шанхай Шанган» Виллаш-Боаша

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Клуб Луиза Фелипе Сколари вернулся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Шанхай Шанган», который возглавляет Андре Виллаш-Боаш. Наставником «Шаньдун Лунэна» с июня является еще один известный тренер — Феликс Магат.

В других играх тура «Бэйцзин Гоань» одолел «Гуйчжоу Чжичэн», «Хэнянь Цзянье» взял вех над «Ляонин Кайсинь», причем победный мяч Борек Дочкал провел на 90+4-й минуте. Наконец, «Чонцин» победил «Хэбэй».

Чемпионат Китая

Суперлига

17-й тур

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн» — 2:1 (1:0).

Голы: Рикарду Гуларт, 45+1 (1:0). Пелле, 60 (1:1). Зу Чэн, 81 (2:1).

«Бэйцзин Гоань» — «Гучжоу Чжичэн» — 2:0 (1:0).

Голы: Сориано, 39 — с пенальти (1:0). Чжан Шимин, 57 (2:0).

«Ляонин Кайсинь» — «Хэнань Цзянье» — 1:2 (1:0).

Голы: Ян Ю, 15 (1:0). Дочкал, 49 (1:1). Дочкал, 90+4 (1:2).

«Хэбэй» — «Чонцин Лифань» — 1:2 (0:1).

Голы: Кардес, 29 (0:1). Фернандинью, 54 (0:2). Лавесси, 77 — с пенальти (1:2).