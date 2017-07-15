«Гуанчжоу Эвергранд» обошёл команду Виллаш-Боаша и вернул себе лидерство в Китае
В матче 17-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Шаньдун Лунэн».
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В конце первого тайма хозяева вышли вперёд благодаря голу Рикардо Гуларта. На 60-й минуте итальянский форвард Грациано Пелле счёт сравнял. Тем не менее ничейный счёт гости удержать не сумели — на 81-й минуте победный мяч у подопечных Луиса Фелипе Сколари забил Цзоу Чжэн.
Таким образом, «Гуанчжоу Эвергранд» вернулся на первое место в таблице первенства и на одно очко опережает команду Андре
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