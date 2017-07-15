Гол Шюррле принёс «Боруссия» Д победу над японской командой «Урава Ред Даймондс»
Дортмундская «Боруссия» в матче первого тура выставочного турнира
Джей-лига Ворлд Челлендж обыграла японскую команду «Урава Ред Даймондс».
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Встреча, прошедшая на стадионе в японском городе Сайтама, завершилась со счётом 3:2. Немецкая команда пропустила в первом тайме, но во второй половине сумела отыграться и выйти вперёд — в течение трёх минут дубль оформил Эмре Мор. На 85-й минуте «Урава Ред Даймондс» сравнял счёт, но на 88-й «Боруссия» вырвала победу — решающий гол забил Андре Шюррле.
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