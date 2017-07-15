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15 июля 2017, 16:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Шюррле принёс «Боруссия» Д победу над японской командой «Урава Ред Даймондс»

Дортмундская «Боруссия» в матче первого тура выставочного турнира Джей-лига Ворлд Челлендж обыграла японскую команду «Урава Ред Даймондс».

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> в матче первого тура выставочного турнира <nobr>Джей-лига</nobr> <span class=error>Ворлд</span> Челлендж обыграла японскую команду <span class=error>Урава</span> Ред Даймондс. Увеличить
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Встреча, прошедшая на стадионе в японском городе Сайтама, завершилась со счётом 3:2. Немецкая команда пропустила в первом тайме, но во второй половине сумела отыграться и выйти вперёд — в течение трёх минут дубль оформил Эмре Мор. На 85-й минуте «Урава Ред Даймондс» сравнял счёт, но на 88-й «Боруссия» вырвала победу — решающий гол забил Андре Шюррле.

Боруссия Д
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