«Арсенал» обыграл «Вестерн Сидней Уондерерс», забив трижды в первом тайме

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Подопечные Арсена Венгера добились победы со счётом 3:1. Все три мяча «канониры» забили в первом тайме — на 33-й минуте Оливье Жиру счёт открыл, через несколько минут отличился Аарон Рэмси, а в концовке тайма точным ударом отметился Мохамед Эль-Ненни. Во второй половине «Вестерн Сидней Уондерерс» один мяч отыграл — на 57-й минуте забил Стивен Луштица.

22 июля «Арсенал» сыграет в Пекине с «Челси».