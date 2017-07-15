Снейдер пока не принял решение, где продолжит карьеру
33-летний голландский полузащитник Уэсли Снейдер, который покинул турецкий «Галатасарай» после расторжения контракта, заявил, что в данный момент не знает, где продолжит карьеру.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«У меня пока нет планов на будущее. Я поеду в Амстердам, а там решу, что буду делать. На данный момент у меня нет никаких планов, но я верю в свои игровые качества.
Конечно, мне грустно. Если приходится уходить так, это не очень приятно. Тренер сделал свой выбор. Он решил не работать со мной, — цитирует Снейдера
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter