Снейдер пока не принял решение, где продолжит карьеру

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«У меня пока нет планов на будущее. Я поеду в Амстердам, а там решу, что буду делать. На данный момент у меня нет никаких планов, но я верю в свои игровые качества. Что-то точно появится.