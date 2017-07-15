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15 июля 2017, 14:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Снейдер пока не принял решение, где продолжит карьеру

33-летний голландский полузащитник Уэсли Снейдер, который покинул турецкий «Галатасарай» после расторжения контракта, заявил, что в данный момент не знает, где продолжит карьеру.

33-летний голландский полузащитник <span class=error>Уэсли</span> <span class=error>Снейдер</span> который покинул турецкий Галатасарай после расторжения контракта заявил что в данный момент не знает где продолжит карьеру. Увеличить
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«У меня пока нет планов на будущее. Я поеду в Амстердам, а там решу, что буду делать. На данный момент у меня нет никаких планов, но я верю в свои игровые качества. Что-то точно появится.

Конечно, мне грустно. Если приходится уходить так, это не очень приятно. Тренер сделал свой выбор. Он решил не работать со мной, — цитирует Снейдера интернет-издание Goal.
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