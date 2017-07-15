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15 июля 2017, 13:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Ювентус» отказался продавать Игуаина в «Челси» за € 100 млн

«Ювентус» отверг предложение «Челси» по трансферу 29-летнего нападающего Гонсало Игуаина.

<span class=error>Ювентус</span> отверг предложение <span class=error>Челси</span> по трансферу 29-летнего нападающего <span class=error>Гонсало</span> <span class=error>Игуаина</span>. Увеличить
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Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на сегодняшний выпуск итальянского издания Tuttosport, чемпион Англии, ведущий поиски топ-нападающего, предложил за аргентинского форварда € 100 млн. По данным источника, предложение было сразу же отклонено «старой синьорой».

Напомним, что Игуаин перешёл в «Ювентус» из «Наполи» летом прошлого года за € 90 млн. В составе команды из Турина Игуаин провёл 55 матчей, в которых забил 32 мяча.

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