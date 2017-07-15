Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша победить и возглавить таблицу в Китае

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На восьмой минуте счёт открыл Элкесон, а на 84-й минуте У Лэй сделал счёт 2:0. Несколько минут спустя хозяева один мяч отыграли, но последнее слово осталось за гостями — уже в компенсированное время окончательный результат установил Халк.