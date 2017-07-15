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15 июля 2017, 13:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша победить и возглавить таблицу в Китае

В матче 17-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» в гостях со счётом 2:1 обыграл последнюю команду чемпионата «Яньбянь Фуде».

В матче 17-го тура китайской <span class=error>Суперлиги</span> Шанхай <span class=error>СИПГ</span> в гостях со счётом 2:1 обыграл последнюю команду чемпионата Яньбянь <span class=error>Фуде</span>. Увеличить
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На восьмой минуте счёт открыл Элкесон, а на 84-й минуте У Лэй сделал счёт 2:0. Несколько минут спустя хозяева один мяч отыграли, но последнее слово осталось за гостями — уже в компенсированное время окончательный результат установил Халк.

Команда Андре Виллаш-Боаша вышла на первую строчку в таблице первенства и опережает на два очка «Гуанчжоу Эвергранд», которому ещё предстоит сыграть в этом туре.
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