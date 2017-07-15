Леонид Слуцкий: Первая игра «Халла» — это захватывающе
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о том, что в товарищеском матче против «Оксфорд Юнайтед» команда будет пробовать многие тактические варианты, которые были отработаны на тренировках.
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Встреча станет первой для российского специалиста, возглавившего клуб в июне.
— Это захватывающее время для меня, так как это будет первый матч в новой команде, — цитирует
Напомним, матч «Халл Сити» — «Оксфорд Юнайтед» начнется в 20.30 по московскому времени.