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15 июля 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Первая игра «Халла» — это захватывающе

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о том, что в товарищеском матче против «Оксфорд Юнайтед» команда будет пробовать многие тактические варианты, которые были отработаны на тренировках.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> рассказал о том что в товарищеском матче против Оксфорд Юнайтед команда будет пробовать многие тактические варианты которые были отработаны на тренировках. Увеличить
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Встреча станет первой для российского специалиста, возглавившего клуб в июне.

— Это захватывающее время для меня, так как это будет первый матч в новой команде, — цитирует пресс-служба клуба Слуцкого. — Важна тактика и схема, мы будем пробовать многие вещи, над которыми мы работали на тренировках.

Напомним, матч «Халл Сити» — «Оксфорд Юнайтед» начнется в 20.30 по московскому времени.

Халл Сити
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