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Встреча станет первой для российского специалиста, возглавившего клуб в июне.

— Это захватывающее время для меня, так как это будет первый матч в новой команде, — цитирует пресс-служба клуба Слуцкого. — Важна тактика и схема, мы будем пробовать многие вещи, над которыми мы работали на тренировках.

Напомним, матч «Халл Сити» — «Оксфорд Юнайтед» начнется в 20.30 по московскому времени.