Арсен Венгер: Санчес останется в «Арсенале»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что форвард сборной Чили Алексис Санчес продолжит карьеру в его команде.
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— Конечно же, Санчес останется в клубе. На данный момент между игроком и клубом осталось уладить совсем немного деталей. Мы с ним переписывались, и все было в порядке.
Что касается Уилшира, то я также думаю, что следующий сезон он проведет в «Арсенале». Могу уверенно сказать, что ему нужно хорошенько потрудиться, чтобы вернуться и бороться за место в основе, — цитирует Венгера «Газета.ру» со ссылкой на портал 4−4−2.
Ранее сообщалось, что Алексис Санчес хотел бы покинуть «Арсенал» по окончании сезона-2016/17. В его услугах были заинтересованы «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ».
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