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15 июля 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Арсен Венгер: Санчес останется в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что форвард сборной Чили Алексис Санчес продолжит карьеру в его команде.

Главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер уверен в том что форвард сборной Чили Алексис Санчес продолжит карьеру в его команде. Увеличить
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— Конечно же, Санчес останется в клубе. На данный момент между игроком и клубом осталось уладить совсем немного деталей. Мы с ним переписывались, и все было в порядке.

Что касается Уилшира, то я также думаю, что следующий сезон он проведет в «Арсенале». Могу уверенно сказать, что ему нужно хорошенько потрудиться, чтобы вернуться и бороться за место в основе, — цитирует Венгера «Газета.ру» со ссылкой на портал 4−4−2.

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес хотел бы покинуть «Арсенал» по окончании сезона-2016/17. В его услугах были заинтересованы «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ».

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