21 июля Рауль приступит к работе в «Реале»

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С этого дня легенда испанского футбола приступит к своей работе в клубе. Отмечается, что в ближайшее время экс-футболист будет адаптироваться в команде и решать, какую должность в администрации мадридцев он бы хотел занять.

Рауль уже начал обучение в школе тренеров, но возможность работать главным тренером 40-летний испанец получит лишь в 2019 году.