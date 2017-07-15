21 июля Рауль приступит к работе в «Реале»
Бывший капитан «Реала» Рауль присоединится к команде на сборе в США 21 июля, информирует Marca.
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С этого дня легенда испанского футбола приступит к своей работе в клубе. Отмечается, что в ближайшее время
Рауль уже начал обучение в школе тренеров, но возможность работать главным тренером 40-летний испанец получит лишь в 2019 году.
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