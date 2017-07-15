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15 июля 2017, 11:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

21 июля Рауль приступит к работе в «Реале»

Бывший капитан «Реала» Рауль присоединится к команде на сборе в США 21 июля, информирует Marca.

Бывший капитан Реала Рауль присоединится к команде на сборе в США 21 июля. Увеличить
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С этого дня легенда испанского футбола приступит к своей работе в клубе. Отмечается, что в ближайшее время экс-футболист будет адаптироваться в команде и решать, какую должность в администрации мадридцев он бы хотел занять.

Рауль уже начал обучение в школе тренеров, но возможность работать главным тренером 40-летний испанец получит лишь в 2019 году.

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