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15 июля 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Семеду: Все хотят играть в «Барселоне», я не исключение

Новичок «Барселоны» 23-летний португальский защитник Нелсон Семеду прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Бенфики».

Новичок Барселоны 23-летний португальский защитник <span class=error>Нелсон</span> <span class=error>Семеду</span> прокомментировал свой переход в каталонский клуб из <span class=error>Бенфики</span>. Увеличить
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«Хочу поблагодарить «Барселону» за эту возможность и оказанное мне доверие. Я очень горд носить эту футболку. Я сделаю всё, что могу для этого клуба. Я люблю этот клуб, он великий. Я это уже знал, но сегодня осознал это. Мне также очень нравится город.

Все хотят играть в «Барселоне», я не исключение. Я очень счастлив и с нетерпением жду начала работы с командой, — цитирует Семеду официальный сайт каталонцев.

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