Семеду: Все хотят играть в «Барселоне», я не исключение
Новичок «Барселоны» 23-летний португальский защитник Нелсон Семеду прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Бенфики».
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«Хочу поблагодарить «Барселону» за эту возможность и оказанное мне доверие. Я очень горд носить эту футболку. Я сделаю всё, что могу для этого клуба. Я люблю этот клуб, он великий. Я это уже знал, но сегодня осознал это. Мне также очень нравится город.
Все хотят играть в «Барселоне», я не исключение. Я очень счастлив и с нетерпением жду начала работы с командой, — цитирует Семеду официальный сайт каталонцев.
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