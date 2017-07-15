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15 июля 2017, 11:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист сборной Англии Тедди Шерингем стал тренером «Атлетико де Калькутта»

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Тедди Шерингем назначен главным тренером «Атлетико де Калькутта», сообщается в официальном микроблоге индийского футбольного клуба в Twitter.

Бывший нападающий сборной Англии по футболу <span class=error>Тедди</span> <span class=error>Шерингем</span> назначен главным тренером <span class=error>Атлетико</span> де Калькутта сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> индийского футбольного клуба в Twitter. Увеличить
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На посту главного тренера «Атлетико де Калькутта» Шерингем сменил испанского специалиста Хосе Франсиско Молину, под руководством которого клуб стал чемпионом индийской суперлиги-2016.

Последним местом работы 51-летнего Шерингема, который является трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед», был английский клуб «Стивенэйдж», выступающий во второй лиге (четвертом по силе дивизионе чемпионата страны).

Новый сезон индийской суперлиги стартует первого октября.
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