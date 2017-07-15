Экс-футболист сборной Англии Тедди Шерингем стал тренером «Атлетико де Калькутта»
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Тедди Шерингем назначен главным тренером «Атлетико де Калькутта», сообщается в официальном микроблоге индийского футбольного клуба в Twitter.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На посту главного тренера «Атлетико де Калькутта» Шерингем сменил испанского специалиста Хосе Франсиско Молину, под руководством которого клуб стал чемпионом индийской суперлиги-2016.
Последним местом работы 51-летнего Шерингема, который является трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед», был английский клуб «Стивенэйдж», выступающий во второй лиге (четвертом по силе дивизионе чемпионата страны).
Новый сезон индийской суперлиги стартует первого октября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter