«Реал» надеется получить от «Милана» 90 миллионов евро за Морату

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По информации Sky Sport Italia, итальянский клуб сделал запрос на приобретение 24-летнего форварда, однако мадридский «Реал» дать понять, что хочет заработать на трансфере 90 миллионов евро, что может стать для россонери неподъемной суммой.

Напомним, Альваро Мората уже играл в серии А за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют два английских клуба — «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».