«Реал» пропишет в контракте Себальоса отступные в размере 500 миллионов евро
Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос будет представлен в качестве игрока «Реала» 20 июля.
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Накануне мадридцы объявили о переходе хавбека за 16,5 миллионов евро. 20-летний игрок подпишет со столичной командой шестилетний контракт, в котором будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро, информирует AS.
Отмечается, что такой суммой «Реал» хочет отпугнуть от Себальоса другие клубы, которые пытались приобрести его в летнее трансферное окно. Предметный интерес к футболисту проявляли «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Наполи».
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