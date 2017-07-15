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15 июля 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Салах забил гол в дебютном матче за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в товарищеском матче сыграл вничью с «Уиган Атлетик». Встреча, прошедшая на стадионе в Уигане, завершилась вничью со счётом 1:1.

Ливерпуль в товарищеском матче сыграл вничью с <span class=error>Уиган</span> <span class=error>Атлетик</span>. Увеличить
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В составе красных дебютировал полузащитник Мохамед Салах, сумевший забить в первом же матче за новый клуб.

На 21-й минуте Алекс Гилбей вывел «Уиган» вперёд, а в конце первого тайма 25-летний египтянин счёт сравнял.

Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» в июне из «Ромы». Cумма трансфера составила € 42 млн и может возрасти на € 8 млн благодаря бонусам.

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