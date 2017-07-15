Салах забил гол в дебютном матче за «Ливерпуль»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе красных дебютировал полузащитник Мохамед Салах, сумевший забить в первом же матче за новый клуб.

На 21-й минуте Алекс Гилбей вывел «Уиган» вперёд, а в конце первого тайма 25-летний египтянин счёт сравнял.

Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» в июне из «Ромы». Cумма трансфера составила € 42 млн и может возрасти на € 8 млн благодаря бонусам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Coutinho > Firmino > Salah<br>Have a feeling we will see this happen many more times this season!<a href="https://t.co/YKzmdrH5tG">pic.twitter.com/YKzmdrH5tG</a></p>— Dean (@DeanCoombes) <a href="https://twitter.com/DeanCoombes/status/885944483556323328">14 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>