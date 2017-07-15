Салах забил гол в дебютном матче за «Ливерпуль»
«Ливерпуль» в товарищеском матче сыграл вничью с «Уиган Атлетик». Встреча, прошедшая на стадионе в Уигане, завершилась вничью со счётом 1:1.
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В составе красных дебютировал полузащитник Мохамед Салах, сумевший забить в первом же матче за новый клуб.
На 21-й минуте Алекс Гилбей вывел «Уиган» вперёд, а в конце первого тайма 25-летний египтянин счёт сравнял.
Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» в июне из «Ромы». Cумма трансфера составила € 42 млн и может возрасти на € 8 млн благодаря бонусам.
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