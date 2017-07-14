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14 июля 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Аль-Ахли» забил 12 голов в первом матче под руководством Реброва

«Аль-Ахли» из Джидды разгромил австрийский «Штайнах-Гримминг» в контрольном матче — 12:0. Эта игра стала первой для аравийцев под руководством экс-наставника киевского «Динамо».

Аль-<span class=error>Ахли</span> из <span class=error>Джидды</span> разгромил австрийский <span class=error>Штайнах</span>-Гримминг в контрольном матче — 12:0. Увеличить
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У «Аль-Ахли» в Австрии запланировано еще четыре матча — с местным «Бишофсхофеном», «Удинезе», «Коньяспором» и «Аль-Айном» из ОАЭ.
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