«Аль-Ахли» забил 12 голов в первом матче под руководством Реброва
«Аль-Ахли» из Джидды разгромил австрийский «Штайнах-Гримминг» в контрольном матче — 12:0. Эта игра стала первой для аравийцев под руководством
экс-наставника киевского «Динамо».
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У «Аль-Ахли» в Австрии запланировано еще четыре матча — с местным «Бишофсхофеном», «Удинезе», «Коньяспором» и «Аль-Айном» из ОАЭ.
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