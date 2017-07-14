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14 июля 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Жозе Моуриньо подтвердил, что «МЮ» может вновь подписать контракт с Ибрагимовичем

МОСКВА, 14 июл — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что манкунианцы могут вновь подписать контракт с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем после того, как футболист восстановится от последствий травмы связок колена.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> подтвердил что манкунианцы могут вновь подписать контракт с шведским нападающим <span class=error>Златаном</span> Ибрагимовичем после того как футболист восстановится от последствий травмы связок колена. Увеличить
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Ибрагимович стал игроком «Юнайтед» летом 2016 года. Шведский форвард получил травму 20 апреля в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Ему была сделана операция. Согласно предварительным прогнозам врачей, он не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года. В июне стало известно, что манкунианцы не будут продлевать контракт с форвардом, которому в октябре исполнится 36 лет.

«Это возможно (контракт с “МЮ”). Он был недоволен тем, как закончился сезон, и хочет продолжить играть на самом высоком уровне. И мы оставляем дверь открытой для него. Если нужно дождаться декабря, а я сомневаюсь, что он восстановится раньше, то почему бы не подождать такого хорошего игрока, который дал нам так много», — цитирует Моуринью Sky Sports.

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы.

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