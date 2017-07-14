Жозе Моуриньо подтвердил, что «МЮ» может вновь подписать контракт с Ибрагимовичем

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Ибрагимович стал игроком «Юнайтед» летом 2016 года. Шведский форвард получил травму 20 апреля в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Ему была сделана операция. Согласно предварительным прогнозам врачей, он не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года. В июне стало известно, что манкунианцы не будут продлевать контракт с форвардом, которому в октябре исполнится 36 лет.

«Это возможно (контракт с “МЮ”). Он был недоволен тем, как закончился сезон, и хочет продолжить играть на самом высоком уровне. И мы оставляем дверь открытой для него. Если нужно дождаться декабря, а я сомневаюсь, что он восстановится раньше, то почему бы не подождать такого хорошего игрока, который дал нам так много», — цитирует Моуринью Sky Sports.

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы.