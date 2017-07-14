Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком MLS

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Клуб готов платить форварду 7,7 миллиона долларов в год. Если 35-летний швед поставит подпись под соглашением, то станет самым высокооплачиваемым футболистом MLS.

На данный момент больше всех в лиге зарабатывает полузащитник «Орландо Сити» Кака. За сезон бразилец получает 7,2 миллиона.

Напомним, что в апреле Ибрагимович получил серьезную травму колена и выбыл из строя ориентировочно до конца года. По этой причине «Манчестер Юнайтед» решили не продлевать контракт с Ибрагимовичем, который истек 30 июня. Тем не менее реабилитационный курс форвард как раз проходит на базе манкунианцев.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.