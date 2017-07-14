Соперник ЦСКА по квалификации Лиги чемпионов АЕК обыграл «Баник» в товарищеском матче

Игра в Кельце (Польша) закончилась со счетом 3:1 в пользу АЕКа, в составе которого отличились Элдер Лопеш (17-я минута), Петрос Манталос (41-я) и Угу Алмейда (80-я, с пенальти). У «Баника» гол забил Якуб Шашинка (15-я).

Первый матч между ЦСКА и АЕКом пройдет 25 или 26 июля в Афинах, ответный — 1 или 2 августа в Москве.