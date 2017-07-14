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14 июля 2017, 22:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ЦСКА по квалификации Лиги чемпионов АЕК обыграл «Баник» в товарищеском матче

МОСКВА, 14 июл — Р-Спорт. Греческий АЕК, являющийся соперником московского ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов, обыграл чешский «Баник» в товарищеской встрече.

Игра в Кельце (Польша) закончилась со счетом 3:1 в пользу АЕКа, в составе которого отличились Элдер Лопеш (17-я минута), Петрос Манталос (41-я) и Угу Алмейда (80-я, с пенальти). У «Баника» гол забил Якуб Шашинка (15-я).

Первый матч между ЦСКА и АЕКом пройдет 25 или 26 июля в Афинах, ответный — 1 или 2 августа в Москве.

Баник О
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