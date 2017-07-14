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14 июля 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Снейдер расторг контракт с «Галатасараем»

«Галатасарай» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Уэсли Снейдером по обоюдному согласию сторон.

Галатасарай на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником <span class=error>Уэсли</span> <span class=error>Снейдером</span> по обоюдному согласию сторон. Увеличить
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Соглашение голландца с турецким клубом истекало летом 2018 года, за следующий сезон он должен был заработать € 4,5 млн. По условиям расторжения, если в течение следующих трёх лет Снейдер перейдёт в другую команду из Турции, то должен будет заплатить «Галатасараю» € 20 млн.

33-летний футболист выступал за «Галатасарай» с января 2013 года. Он дважды выиграл с клубом чемпионат Турции и по три раза — Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Снейдер хочет вернуться в Италию, где с 2009 по 2013 год защищал цвета «Интера». По информации итальянских изданий, контракт с хавбеком согласовала «Сампдория», также его может заполучить «Милан».

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