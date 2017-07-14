Скандал года в Испании: Витоло обманул «Севилью»

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КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК СБОРНОЙ ИСПАНИИ

Всю последнюю неделю в центре внимания испанских болельщиков была трансферная сага Витоло, затмившая собой все остальные события межсезонья. Возможный уход Криштиану Роналду из «Реала», покупка «Барселоной» защитника Нелсона Семеду, переход Хамеса Родригеса в «Баварию» — все это вдруг оказалось для испанских болельщиков далеко на втором плане по сравнению с историей полузащитника.

Настолько скандальных трансферов в испанском чемпионате не было, пожалуй, со времен бегства Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал». Переход Витоло из «Севильи» в «Атлетико» с арендой хавбека «Лас-Пальмасом» прошел по эталонному испанскому сценарию: ложь, предательство, шантаж, целование эмблемы, проклятия болельщиков. И очень много денег.

Витоло, 27-летний футболист родом с Канарских островов, за последний год внезапно стал одним из лидеров сборной Испании. Хавбек дебютировал за национальную команду еще при Висенте дель Боске весной 2016 года, заменив в товарищеском матче другого канарского правофлангового футболиста — Педро. Витоло был близок к поездке на Евро-2016, но в итоге его исключили из заявки одним из последних.

Спустя пару месяцев, когда сборную Испании возглавил Хулен Лопетеги, полузащитник впервые оказался в стартовом составе, причем в дебютной игре нового главного тренера — товарищеском матче Бельгия — Испания (0:2). Витоло сыграл в Брюсселе настолько ярко и полезно, что прочно закрепился на правом фланге атаки обновленной команды. Витоло выходил в стартовом составе в пяти первых отборочных матчах чемпионата мира-2018,и в четырех из них забивал голы. Среди них был и мяч в ворота Буффона, позволивший испанцам сыграть в гостях вничью с главным конкурентом в борьбе за прямую путевку в Россию. Все остальные матчи испанцы выиграли — во многом благодаря высочайшей эффективности Витоло.

Для флангового игрока атаки он всегда выполнял колоссальный объем черновой работы. Потому неудивительно, что на него положил глаз Диего Симеоне. Еще прошлым летом «Атлетико» приглашал Витоло, надеясь выкупить полузащитника у «Севильи» вообще без торга, заплатив прописанные в его контракте отступные в 25 миллионов евро. Игрок тогда отказал мадридскому клубу и на пике слухов о настойчивости интереса «индейцев» продлил контракт с «Севильей» до 2020 года. При этом сумма отступных выросла до 37,5 миллиона. Зимой «Атлетико» предпринял новую попытку, несмотря на наложенный запрет на регистрацию новых футболистов. «Матрасники» были готовы купить Витоло и оставить его в «Севилье» на условиях аренды. Переговоры снова не увенчались успехом.

БЕГСТВО

Между тем прекрасная игра Витоло за сборную Испании увеличила интерес к нему других клубов. В числе потенциальных покупателей хавбека фигурировали «Барселона», «Челси» и «ПСЖ», однако «Атлетико» по-прежнему проявлял особенную настойчивость. Этим летом Симеоне завлекал Витоло не только улучшенными предложениями по зарплате, но и новым вариантом аренды на первую половину сезона — в его родной и любимый клуб «Лас-Пальмас». Там он прошел путь от мальчика, подающего мячи на тренировках и матчах, до футболиста основы.

Вот только играть за родной клуб хавбеку прежде доводилось лишь во второй лиге. Летом 2013-го, когда Витоло в качестве лидера «Лас-Пальмаса» не смог вывести желто-синих в примеру из-за поражения в плей-офф, «Севилья» купила полузащитника за 3 миллиона евро. В течение трех следующих сезонов полузащитник выиграл три Лиги Европы, в двух финалах отдав голевые передачи. Между первым и вторым выигранным Витоло еврокубком его «Лас-Пальмас» завоевал-таки путевку в элитную лигу, и хавбек тогда специально полетел праздновать успех в Гран-Канарию и даже катался по городу на автобусе вместе с футболистами «Лас-Пальмаса».

Перспектива провести там полгода была действительно притягательной. В конце мая испанские газеты сообщали, что сделка в принципе согласована — «Атлетико» выплатит «Севилье» 37,5 миллиона евро отступных и отдаст Витоло в аренду до января. Однако камнем преткновения стал размер зарплаты игрока, желавшего получать в «Атлетико» более трех миллионов евро в год после вычета налогов.

«Севилья» уже нашла замену Витоло. В Испанию из «Манчестер Сити» вернется Мануэль Агудо Дуран, больше известный под именем Нолито. Его трансфер обойдется в девять миллионов евро.

Далее началось само интересное — за день до возвращения Витоло из отпуска президент «Севильи» сделал сенсационное заявление: он договорился с футболистом о заключении нового контракта. «Вопрос закрыт, Витоло остается с нами. Завтра он подписывает новый контракт на пять лет», — заявил Пепе Кастро.

Но на следующий день, когда полузащитника ждали на тренировочной базе для первого занятия с новым тренером Эдуардо Бериссо, а в офисе клуба — для подписания контракта, он не появился. Его видели только в аэропорту Севильи, откуда он чартерным рейсом улетел в Мадрид на… медицинское обследование для «Атлетико»!

В тот же день мадридский клуб объявил сделку завершенной и назвал Витоло своим футболистом. При этом 37,5 миллионов формально заплатил… сам игрок, который для этой процедуры приехал в офис ла лиги в сопровождении директора «Лас-Пальмаса» Мигеля Анхеля Рамиреса, руководившего всеми юридическими процедурами. А «Лас-Пальмас» затем официально объявил о том, что Витоло будет выступать за него до начала зимнего трансферного окна.

СЕВИЛЬСКАЯ ЯРОСТЬ

Если сказать, что президент «Севильи» был в бешенстве, значит — ничего не сказать. Его репутацию подорвали за одну секунду. Для Испании немыслимо, чтобы президент одного клуба объявлял о продлении контракта, а на следующий день футболист подписывал бы соглашение с другим клубом.

— Витоло просто использовал нас, чтобы выбить себе увеличение зарплаты в «Атлетико», — негодовал Пепе Кастро. — Я провел с ним переговоры, договорились о новом контракте, условиями которого Витоло был полностью доволен. Мы согласились платить ему столько же, сколько ему предлагал «Атлетико». Он сказал мне, что останется, и попросил выступить в его защиту перед болельщиками. Но на самом деле ему были нужны мои публичные слова лишь ради того, чтобы получить еще больше денег от «Атлетико»! Так поступать нельзя. Клуб столько вложил в него, а он нас предал, проявил возмутительное неуважение. Наконец, он лично меня выставил в плохом свете.

Теперь «Севилья» пытается… заблокировать трансфер и доказать, что Витоло нарушил условия своего трудового соглашения, прогуляв тренировку и уехав в другой клуб. Юристы утверждают, что при переходе с выплатой отступных игрок все равно должен держать клуб в курсе своих намерений.

Впрочем, в реальности у «Севильи» нет никаких шансов отменить трансфер. А пока уже бывший клуб Витоло строит планы, как бы создать ему проблемы, сам полузащитник уже… поцеловал эмблему «Лас-Пальмаса» на своей презентации на стадионе «Гран-Канария».

— Счастлив, что все завершилось именно так, — сказал Витоло в первом интервью после подписания документов. — Мечтал сыграть за родную команду в элитной лиге, и теперь это случится. Я также счастлив стать футболистом «Атлетико».

Когда же хавбеку стали задавать вопросы о том, как он обошелся с «Севильей», то Витоло уже с трудом подбирал слова и говорил с большими паузами: «Мне нечего сказать… Я обязан «Севилье» практически всем… Но никто не может предъявить мне претензии по поводу того, как я бился за этот клуб. Понимаю их злость. Но таков футбол… Я всегда буду благодарен «Севилье».

Страшно представить, как теперь примут Витоло на «Рамон Санчес Писхуане», где каждый год устраивают ад для другого объявленного там предателем футболиста — Серхио Рамоса. Впрочем, еще неизвестно, когда Витоло придется вернуться на стадион «Севильи». Жеребьевка чемпионата пройдет 20 июля и теперь одна из ее интриг, сколько раз командам Витоло придется приехать в гости к «Севилье» — один раз, дважды или ни разу.

А особенно весело будет, когда «Рамон Санчес Писхуан» выберут местом проведения матча сборной Испании. Болельщики «Севильи» готовы неистово освистывать уже трех футболистов основного состава национальной команды — Жерара Пике как «каталонского националиста», Серхио Рамоса — как «Иуду», а теперь еще и Витоло — как «обманщика и предателя».