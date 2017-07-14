Нехайчик перешел в брестское «Динамо»
Бывший полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик на правах свободного агента перешел в брестское «Динамо», сообщает
пресс-служба клуба. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на полтора года.
Нехайчик начинал карьеру в БАТЭ, за который играл в течение шести сезонов. В России он выступал за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург». В минувшем сезоне в составе «Оренбурга» он провел 16 матчей в чемпионате России и забил четыре мяча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter