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14 июля 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Нехайчик перешел в брестское «Динамо»

Бывший полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик на правах свободного агента перешел в брестское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на полтора года.

Нехайчик начинал карьеру в БАТЭ, за который играл в течение шести сезонов. В России он выступал за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург». В минувшем сезоне в составе «Оренбурга» он провел 16 матчей в чемпионате России и забил четыре мяча.

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