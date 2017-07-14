Бонуччи — самый высокооплачиваемый футболист серии А
Защитник Леонардо Бонуччи после перехода в «Милан» станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии, утверждает Football Italia.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По условиям пятилетнего контракта с россонери 30-летний игрок обороны будет зарабатывать 8 миллионов евро в год. Еще 2 миллиона он сможет получить в виде бонусов, которые зависят от выступлений за новый клуб. До Бонуччи самым высокооплачиваемым игроком был форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Напомним, Бонуччи выступал за туринский клуб с 2010 года. В предыдущем сезоне он провел во всех турнирах в составе бьянконери 45 матчей, забив 5 голов и сделав 1 голевую передачу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter