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14 июля 2017, 19:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бонуччи — самый высокооплачиваемый футболист серии А

Защитник Леонардо Бонуччи после перехода в «Милан» станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии, утверждает Football Italia.

Защитник <span class=error>Леонардо</span> <span class=error>Бонуччи</span> после перехода в Милан станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии. Увеличить
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По условиям пятилетнего контракта с россонери 30-летний игрок обороны будет зарабатывать 8 миллионов евро в год. Еще 2 миллиона он сможет получить в виде бонусов, которые зависят от выступлений за новый клуб. До Бонуччи самым высокооплачиваемым игроком был форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

Напомним, Бонуччи выступал за туринский клуб с 2010 года. В предыдущем сезоне он провел во всех турнирах в составе бьянконери 45 матчей, забив 5 голов и сделав 1 голевую передачу.

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