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По условиям пятилетнего контракта с россонери 30-летний игрок обороны будет зарабатывать 8 миллионов евро в год. Еще 2 миллиона он сможет получить в виде бонусов, которые зависят от выступлений за новый клуб. До Бонуччи самым высокооплачиваемым игроком был форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

Напомним, Бонуччи выступал за туринский клуб с 2010 года. В предыдущем сезоне он провел во всех турнирах в составе бьянконери 45 матчей, забив 5 голов и сделав 1 голевую передачу.