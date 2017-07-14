Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30391693/
14 июля 2017, 19:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Семеду подписал контракт с «Барселоной»

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду сегодня подписал контракт с «Барселоной», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Защитник сборной Португалии <span class=error>Нелсон</span> <span class=error>Семеду</span> сегодня подписал контракт с Барселоной сообщает официальный сайт каталонского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что сине-гранатовые вчера сообщили о договорённости с «Бенфикой» по переходу 23-летнего футболиста.

По словам президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, сумма трансфера составила € 30 млн плюс бонусы.

В 65 матчах за «Бенфику» Семеду забил три гола и сделал 12 голевых передач. За сборную Португалии он провёл шесть матчей, участвовал в Кубке конфедераций — 2017.

Бенфика
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Нехайчик перешел в брестское «Динамо»

Нехайчик перешел в брестское «Динамо»

Бывший полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик на правах свободного агента перешел в брестское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на полтора года.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера