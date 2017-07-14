Семеду подписал контракт с «Барселоной»
Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду сегодня подписал контракт с «Барселоной», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
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Напомним, что
По словам президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, сумма трансфера составила € 30 млн плюс бонусы.
В 65 матчах за «Бенфику» Семеду забил три гола и сделал 12 голевых передач. За сборную Португалии он провёл шесть матчей, участвовал в Кубке конфедераций — 2017.
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