Уокер стал самым дорогим английским футболистом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, 27-летний защитник превзошел Рахима Стерлинга, который в 2015 году перешел из «Ливерпуля» в «Сити» за 49 миллионов фунтов.

Кроме того, Уокер может стать самым дорогим защитником в истории. В случае удачного выступления, манчестерцы заплатят «Тоттенхэму» еще 3 миллиона. За счет этого он опередит Давида Луиза, чей трансфер из «Челси» в «ПСЖ» летом 2014 года обошелся французскому клубу в 50 миллионов фунтов.