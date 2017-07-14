Уокер стал самым дорогим английским футболистом
Защитник Кайл Уокер, перешедший из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити», стал самым дорогим футболистом Англии, утверждает Guardian. По информации источника, его трансферная стоимость составила 50 миллионов фунтов стерлингов.
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Таким образом, 27-летний защитник превзошел Рахима Стерлинга, который в 2015 году перешел из «Ливерпуля» в «Сити» за 49 миллионов фунтов.
Кроме того, Уокер может стать самым дорогим защитником в истории. В случае удачного выступления, манчестерцы заплатят «Тоттенхэму» еще 3 миллиона. За счет этого он опередит Давида Луиза, чей трансфер из «Челси» в «ПСЖ» летом 2014 года обошелся французскому клубу в 50 миллионов фунтов.
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