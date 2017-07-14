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14 июля 2017, 18:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Уокер стал самым дорогим английским футболистом

Защитник Кайл Уокер, перешедший из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити», стал самым дорогим футболистом Англии, утверждает Guardian. По информации источника, его трансферная стоимость составила 50 миллионов фунтов стерлингов.

Защитник Кайл <span class=error>Уокер</span> перешедший из Тоттенхэма в Манчестер Сити стал самым дорогим футболистом Англии. Увеличить
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Таким образом, 27-летний защитник превзошел Рахима Стерлинга, который в 2015 году перешел из «Ливерпуля» в «Сити» за 49 миллионов фунтов.

Кроме того, Уокер может стать самым дорогим защитником в истории. В случае удачного выступления, манчестерцы заплатят «Тоттенхэму» еще 3 миллиона. За счет этого он опередит Давида Луиза, чей трансфер из «Челси» в «ПСЖ» летом 2014 года обошелся французскому клубу в 50 миллионов фунтов.

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