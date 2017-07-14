Клуб Капелло сыграл вничью с «Тяньцзинь Тэда» и ушел с последнего места в китайской суперлиге
«Тяньцзинь Тэда» и «Цзянсу Сунин» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Китая — 1:1.
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«Цзянсу», которым руководит
Отметим, что Капелло принял команду только в июне, провел с ней в суперлиге четыре матча, в которых набрал 2 очка.
Чемпионат Китая
Суперлига
17-й тур
«Тяньцзинь Тэда» — «Цзянсу Сунин» — 1:1 (0:0).
Голы: Ян Цао, 55 (1:0). Роджер Мартинес, 90+5 (1:1).
Нереализованный пенальти: Диане, 53.
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