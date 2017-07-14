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14 июля 2017, 17:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клуб Капелло сыграл вничью с «Тяньцзинь Тэда» и ушел с последнего места в китайской суперлиге

«Тяньцзинь Тэда» и «Цзянсу Сунин» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Китая — 1:1.

Тяньцзинь <span class=error>Тэда</span> и <span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span> сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Китая — 1:1. Увеличить
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«Цзянсу», которым руководит экс-наставник сборной России Фабио Капелло, ушел от поражения на пятой добавленной минуте и поднялся с последнего места в турнирной таблице на предпоследнее.

Отметим, что Капелло принял команду только в июне, провел с ней в суперлиге четыре матча, в которых набрал 2 очка.

Чемпионат Китая

Суперлига

17-й тур

«Тяньцзинь Тэда» — «Цзянсу Сунин» — 1:1 (0:0).

Голы: Ян Цао, 55 (1:0). Роджер Мартинес, 90+5 (1:1).

Нереализованный пенальти: Диане, 53.
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