«Милан» объявил о переходе Бонуччи

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Ранее сообщалось, что за 30-летнего игрока сборной Италии клуб заплатит 40 миллионов евро, контракт с ним будет рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Бонуччи, который играл за туринцев с 2010 года, провел 45 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">?? <a href="https://twitter.com/bonucci_leo19">@bonucci_leo19</a> at <a href="https://twitter.com/hashtag/CasaMilan?src=hash">#CasaMilan</a> <a href="https://t.co/p4T1CufZK7">pic.twitter.com/p4T1CufZK7</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/885851967528079364">14 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>