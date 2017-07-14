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14 июля 2017, 16:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Милан» объявил о переходе Бонуччи

Защитник Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан», сообщает официальный твиттер красно-черных.

Защитник Леонардо Бонуччи перешел из Ювентуса в Милан. Увеличить
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Ранее сообщалось, что за 30-летнего игрока сборной Италии клуб заплатит 40 миллионов евро, контракт с ним будет рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Бонуччи, который играл за туринцев с 2010 года, провел 45 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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