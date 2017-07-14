«Милан» объявил о переходе Бонуччи
Защитник Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан», сообщает официальный твиттер
красно-черных.
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Ранее сообщалось, что за 30-летнего игрока сборной Италии клуб заплатит 40 миллионов евро, контракт с ним будет рассчитан до 2022 года.
В прошлом сезоне Бонуччи, который играл за туринцев с 2010 года, провел 45 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
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