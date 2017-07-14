Молодой «орел» с цепкими когтями. Кого купила «Барселона»?

После того, как борьба за Эктора Бельерина была проиграна — «канониры» написали «Барселоне» письмо с просьбой прекратить попытки усадить стороны за стол переговоров, — сине-гранатовая операция «Правый латераль» перешла от плана А («Арсенал») к плану Б («Бенфика»). За Нелсоном Семеду, быстроногим и цепким защитником чемпиона Португалии, «Барса» начала следить уже давно — еще в феврале появились новости о том, что скауты каталонцев просматривали Семеду в игре против «Насионала». Нелсон тогда отыграл весь матч, выдал несколько фирменных забегов, отдал голевую передачу — и попал на карандаш.

Семеду 23 года, его родители — уроженцы Кабо-Верде, бывшей португальской колонии в Атлантическом океане, но родным городом для Нелсона стал Лиссабон. В 15 лет он попал в школу клуба «Синтренсе» из Синтры, в получасе езды от столицы. Добравшись до основной команды, с переменным успехом сражающейся в третьем португальском дивизионе, Семеду оказался на просмотре в «Бенфике» — и своего шанса не упустил. «Орлы» обратили внимание на молодого футболиста, одинаково хорошо владеющего обеими ногами, но предпочитающего правую бровку, подписали контракт и тут же отправили в годичную аренду в клуб «Фатима» (сколь бы ни был велик соблазн, ударение в слове падает на первый слог) все в тот же третий по значимости дивизион.

Вернувшись и отыграв несколько лет за дубль, Семеду дебютировал за главную команду «Бенфики» в сезоне-2015/16. Удачный старт молодого «орла» заинтересовал тренерский штаб сборной Португалии, и уже в октябре Нелсон вышел на поле в отборочном матче на Euro-2016 против сербов. К сожалению, знаковое событие испортила травма — Семеду повредил правое колено, выбыл на два месяца, потерял место в основе клуба и до весны набирал обороты в дубле.

Срок действия контракта Нелсона Семеду с «Барселоной» составит пять лет. Его трансфер из «Бенфики» будет стоить от 30 до 35 миллионов евро. Плюс еще пять миллионов в виде различных бонусов.

Зато однажды их набрав, он уже не снижал планку — в прошлом сезоне Нелсон стал основным правым защитником «орлов», отыграл полсотни матчей во всех турнирах, забил два отличных гола — убойные выстрелы с правой и левой, — отдал 12 голевых передач, а летом приехал со сборной на Кубок конфедераций в Россию. Увидеть его в деле смогли в Санкт-Петербурге (игра против Новой Зеландии) и Москве (матч за 3-е место против мексиканцев), где он заработал удаление за фол на Ирвинге Лосано, махнув ногой по голове молодому ацтеку.

Но это было, скорее, исключение из правил. Семеду играет чисто, предупреждения для него — редкость, зато на нем фолят регулярно. Он техничный, неуступчивый, быстрый, хорошо видит поле и отлично управляет своим телом на высокой скорости, успешно отрабатывая и в обороне, и в атаке. То, что нужно «Барселоне», после ухода Дани Алвеса пока безуспешно ищущей ему достойную замену. Похожими стали даже трансферные истории португальца и бразильца: «Бенфика» получит за Семеду 30 миллионов евро — столько же, сколько в 2008 году отправилось на банковский счет «Севильи».