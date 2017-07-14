Молодой «орел» с цепкими когтями. Кого купила «Барселона»?
Нелсон Семеду стал девятым португальским игроком в истории
сине-гранатовых.
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Видимо, что-то случилось...
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После того, как борьба за Эктора Бельерина была проиграна — «канониры» написали «Барселоне» письмо с просьбой прекратить попытки усадить стороны за стол переговоров, —
Семеду 23 года, его родители — уроженцы
Вернувшись и отыграв несколько лет за дубль, Семеду дебютировал за главную команду «Бенфики» в сезоне-2015/16. Удачный старт молодого «орла» заинтересовал тренерский штаб сборной Португалии, и уже в октябре Нелсон вышел на поле в отборочном матче на Euro-2016 против сербов. К сожалению, знаковое событие испортила травма — Семеду повредил правое колено, выбыл на два месяца, потерял место в основе клуба и до весны набирал обороты в дубле.
Срок действия контракта Нелсона Семеду с «Барселоной» составит пять лет. Его трансфер из «Бенфики» будет стоить от 30 до 35 миллионов евро. Плюс еще пять миллионов в виде различных бонусов.
Зато однажды их набрав, он уже не снижал планку — в прошлом сезоне Нелсон стал основным правым защитником «орлов», отыграл полсотни матчей во всех турнирах, забил два отличных гола — убойные выстрелы с правой и левой, — отдал 12 голевых передач, а летом приехал со сборной на Кубок конфедераций в Россию. Увидеть его в деле смогли в
Но это было, скорее, исключение из правил. Семеду играет чисто, предупреждения для него — редкость, зато на нем фолят регулярно. Он техничный, неуступчивый, быстрый, хорошо видит поле и отлично управляет своим телом на высокой скорости, успешно отрабатывая и в обороне, и в атаке. То, что нужно «Барселоне», после ухода Дани Алвеса пока безуспешно ищущей ему достойную замену. Похожими стали даже трансферные истории португальца и бразильца: «Бенфика» получит за Семеду 30 миллионов евро — столько же, сколько в 2008 году отправилось на банковский счет «Севильи».
Похоже, внимание агента номер один Жорже Мендеша переключается со столицы Испании на главный город Каталонии — в то время, как одни клиенты компании Gestifute, принадлежащей Мендешу, покидают «Реал», «Барселона» второе лето подряд подписывает других. Нелсон Семеду отныне составит компанию Андре Гомишу — конечно, если до конца трансферного окна Гомеш сохранит
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