«Бавария» отпустила Гнабри в аренду в «Хоффенхайм»
«Бавария» на своем официальном сайте объявила об аренде полузащитника Сержа Гнабри в «Хоффенхайм».
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Напомним, что немецкий футболист недавно перешел в мюнхенский клуб из «Вердера».
— Уйти в аренду было решением Гнарби, — цитирует сайт «Баварии» председателя правления клуба
22-летний футболист в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Вердер», в которых забил 11 мячей. Ранее он выступал за «Арсенал» и «Штутгарт».
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