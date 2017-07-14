«Бавария» отпустила Гнабри в аренду в «Хоффенхайм»

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Напомним, что немецкий футболист недавно перешел в мюнхенский клуб из «Вердера».

— Уйти в аренду было решением Гнарби, — цитирует сайт «Баварии» председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге. — Он хотел получить больше игровой практики. Уверен, что он будет играть в «Хоффенхайме» на высоком уровне. Через год он вернется в «Баварию».

22-летний футболист в прошлом сезоне провел 27 матчей за «Вердер», в которых забил 11 мячей. Ранее он выступал за «Арсенал» и «Штутгарт».