«Барселона» объявила о возвращении Деулофеу
«Барселона» на своем официальном сайте объявила о возвращении нападающего Жерара Деулофеу.
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Каталонский клуб использовал пункт о приоритетном выкупе прав на 23-летнего игрока, который принадлежал «Эвертону», а также играл за «Севилью» и «Милан».
«Барселону» Деулофеу покинул четыре года назад. За «Эвертон» он провел 75 матчей, забив восемь мячей и сделав 19 голевых передач, за «Севилью» сыграл 28 матчей, забил три мяча, сделал 10 голевых передач, в составе «Милана» выходил на поле в 18 матчах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
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