Бывший футболист «Динамо» Дьяков продолжит карьеру в турецком «Сивасспоре»

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Контракт с 28-летним игроком рассчитан на два года.

Дьяков выступал за «Динамо» с 2015 года, в составе которого провел 23 матча и забил три гола. Сезон-2016/17 Дьяков начал в «Томи», где сыграл 14 матчей. Зимой футболист вернулся в московскую команду, но на поле не выходил.

«Сивасспор» по итогам сезона-2016/17 занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и получил право выступать в элите турецкого футбола (суперлиге). Лучшим результатом в истории «Сивасспора» было второе место в суперлиге сезона-2008/09, по итогам которого клуб дебютировал в квалификационном раунде Лиге чемпионов, где в третьем раунде уступил бельгийскому «Андерлехту» по итогам двух матчей.