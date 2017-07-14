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14 июля 2017, 14:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Бывший футболист «Динамо» Дьяков продолжит карьеру в турецком «Сивасспоре»

Защитник подписал с турецким клубом. ТАСС, 14 июля. Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков перешел в «Сивасспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба. контракт.

Защитник подписал с турецким клубом двухлетний контракт. Увеличить
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Контракт с 28-летним игроком рассчитан на два года.

Дьяков выступал за «Динамо» с 2015 года, в составе которого провел 23 матча и забил три гола. Сезон-2016/17 Дьяков начал в «Томи», где сыграл 14 матчей. Зимой футболист вернулся в московскую команду, но на поле не выходил.

«Сивасспор» по итогам сезона-2016/17 занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и получил право выступать в элите турецкого футбола (суперлиге). Лучшим результатом в истории «Сивасспора» было второе место в суперлиге сезона-2008/09, по итогам которого клуб дебютировал в квалификационном раунде Лиге чемпионов, где в третьем раунде уступил бельгийскому «Андерлехту» по итогам двух матчей.
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